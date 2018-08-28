«Медуза» приготовилась разочароваться в Дурове


28 августа широкая аудитория узнала из СМИ, что Telegram согласился раскрывать властям данные подозреваемых в терроризме. Для властей РФ основатель мессенджера сделал исключение и заявил, что к сотрудничеству с ними не готов. Заявление Дурова и сама новость оставили в недоумении «Медузу».

Политика конфиденциальности Telegram обновилась еще 14 августа, но до 28-го, пока на это не обратили внимание СМИ, представители мессенджера молчали. Если Дуров с помощью новой политики хотел отпугнуть террористов, почему он не рассказал о нововведениях сразу? И почему законопослушные пользователи должны узнавать о столь существенном изменении политики конфиденциальности из прессы? — задалась вопросом «Медуза». Краткость стандартных формулировок оставляет у рижского издания много вопросов о процедуре сотрудничества со Telegram спецслужбами.

  • Кого Telegram будет считать террористами?
  • Кстати, что это за «судебный приказ»?
  • Как будет устроен отчет о запросах госорганов?
  • Будет ли Telegram предупреждать пользователей о том, что их данные раскрыли властям? А что если суд потом признает пользователя невиновным?
  • Где гарантии, что политика конфиденциальности не будет меняться и дальше? В июне 2017 года основатель Telegram Павел Дуров описывал политику конфиденциальности мессенджера так: «Ни байта личных данных третьим лицам».

На момент публикации, ответов Telegram на приведённые вопросы нет.

Telegram согласился делиться данными некоторых пользователей со спецслужбами. К этому есть вопросы

Мессенджер Telegram обновил страницу с политикой конфиденциальности, чтобы она соответствовала европейскому регламенту по защите данных GDPR. Самое существенное изменение — появление в документе пункта о возможности выдачи правоохранительным органам данных пользователей, подозреваемых в терроризме. Telegram может раскрыть спецслужбам номер телефона и IP-адреса пользователя, если получит соответствующий судебный приказ. Дополнительные комментарии о политике конфиденциальности в Telegram дают крайне скупо, поэтому «Медуза» формулирует вопросы, которые у нее остались к мессенджеру и на которые до сих пор нет ясных ответов.

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