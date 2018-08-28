28 августа широкая аудитория узнала из СМИ, что Telegram согласился раскрывать властям данные подозреваемых в терроризме. Для властей РФ основатель мессенджера сделал исключение и заявил, что к сотрудничеству с ними не готов. Заявление Дурова и сама новость оставили в недоумении «Медузу».

Политика конфиденциальности Telegram обновилась еще 14 августа, но до 28-го, пока на это не обратили внимание СМИ, представители мессенджера молчали. Если Дуров с помощью новой политики хотел отпугнуть террористов, почему он не рассказал о нововведениях сразу? И почему законопослушные пользователи должны узнавать о столь существенном изменении политики конфиденциальности из прессы? — задалась вопросом «Медуза». Краткость стандартных формулировок оставляет у рижского издания много вопросов о процедуре сотрудничества со Telegram спецслужбами.

Кого Telegram будет считать террористами?

Кстати , что это за «судебный приказ»?

что это за «судебный приказ»? Как будет устроен отчет о запросах госорганов?

Будет ли Telegram предупреждать пользователей о том , что их данные раскрыли властям? А что если суд потом признает пользователя невиновным?

что их данные раскрыли властям? А что если суд потом признает пользователя невиновным? Где гарантии , что политика конфиденциальности не будет меняться и дальше? В июне 2017 года основатель Telegram Павел Дуров описывал политику конфиденциальности мессенджера так: «Ни байта личных данных третьим лицам».

На момент публикации, ответов Telegram на приведённые вопросы нет.