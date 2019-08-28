На заседании рабочей группы по цифровому госуправлению АНО «Цифровая экономика» прозвучала идея о включении в платформу электронного паспорта технологии Mobile ID для удаленной идентификации, её программные компоненты размещаются на сим-картах. Первые электронные паспорта появятся в июле 2020 года. По плану на пластиковой карте окажется чип NFC, личный QR-код, традиционная голографическая защита, а сам электронный паспорт, при желании владельца, может дублироваться в криптозащищенном мобильном приложении. Размещение коммерческих сервисов или «не государственных» приложений на паспорте пока не предполагается, хотя один из разработчиков НИИ «Восход» и предложил схему заработков на электронной идентификации, например в интересах банков, похожая идея есть и у Госзнака. Сотовых операторов в этой схеме идентификации нет.

Представитель МегаФона, сославшийся и на коллег из других операторов «большой четвёрки», рассказал на за заседании о потенциальной возможности идентифицироваться в мобильном приложении смартфона или госуслугах через сим-карту (в последнем случае поддерживаются и смартфоны и кнопочные телефоны). Tele2 объяснили «Коммерсанту», что Mobile ID может поднять защищённость системы посредством двухфакторной защиты: «клиент использует электронный паспорт, а на телефон приходит запрос на подтверждение операции через Mobile ID». «Идентификация в Mobile ID работает через оператора с помощью специального апплета (программный компонент) на сим-карте», — сказал представитель МТС, а не через привычные сегодня SMS или «пуши» для подтверждения операции. Вымпелком уже протестировал Mobile ID, и технология в сети «Билайна» работоспособна.

Источник «Коммерсанта» на рынке связи сомневается в осуществимости идей операторов и на паспорт они не попадут:

Проект Mobile Connect (разработка единого стандарта аутентификации и идентификации на основе абонентского номера.— «Ъ») поддерживается одним из крупнейших производителей сим-карт американской Gemalto, которая принадлежит международной военно-промышленной группе Thales, работающих на оборонных заказах. Вряд ли это удовлетворит регуляторов, отвечающих за безопасность. Использование Mobile ID для идентификации электронных паспортов грозит утечкой персональных данных россиян за рубеж.

Руководитель департамента безопасности НИИ «Восход» (один из участников разработки электронного паспорта) Андрей Пьянченко предупредил, что необходимо обеспечить работоспособность паспортов в условиях импортозамещения и санкционной политики. По отношению к операторам санкции пока не применялись, однако российские связисты подчиняются американским властям, не только российским. В частности США накладывали на операторов штрафы в сотни миллионов долларов за их деятельность в третьих странах (штраф за узбекские взятки у МТС оказался больше билайновского, но меньше мегафоновского) и операторы платили сотни миллионов долларов.