Дептранс Москвы сообщил о «большом обновлении» приложения «Метро Москвы». Теперь Тройку можно «персонализировать», привязав к личным данным. Но пока сделать это смогут только те, кто пройдёт «квест», позволяющий стать тестировщиком бета-версии обновленного приложения.

Перед официальным запуском обновленного приложения Московский метрополитен предлагает протестировать его функции. Подать заявку может каждый желающий на сайте mobile.mosmetro.ru. Первую тысячу зарегистрировавшихся на сайте участников наградят персональными «Тройками». С помощью онлайн-конструктора пользователь сможет выбрать любое фото для дизайна своей именной карты. Самым активным подарят проездные на три месяца.

Представиться метрополитену можно было и ранее, с помощью программы лояльности «Город Тройка». Одной из задач программы является управление транспортными потоками -- например, программа стимулирует поездки до 8 утра и после 9 вечера. Несложно будет также отключать персональные карты помещенным на карантин.

В новом приложении появится функция «переноса билета» на случай потери карты, «дистанционная покупка любого типа проездного» -- только для iOS, интеграция с «Тройкой Город» и улучшенная навигация по Москве.