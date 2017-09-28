Бывший генеральный директор российского офиса сервиса такси Gett Виталий Крылов запустил приложение PapaJobs (Android), с помощью которого можно «в течение 24 часов получить работу рядом с домом». Пока он работает только в Москве. О запуске сообщается в пресс-релизе компании.

Проект привлек 40 миллионов рублей посевных инвестиций от Some Random VC, главного управляющего директора «Альфа-Банка» Алексея Марея, CMO Alibaba Russia Татьяны Игнаточкиной, CEO Splyt Филиппа Минчина, а также Первого вице-президента «Газпромбанка» Дмитрия Пешнева-Подольского. Компания PapaJobs фокусируется, в первую очередь, на рынках России и СНГ, планирует развитие в Восточной Европе в будущем.

В России примерно 55 млн человек относятся к так называемым «синим воротничкам» или массовым работникам. Сейчас, для того чтобы найти работу, им нужно проделать длинный путь от поиска вакансий на разных сайтах до бесконечного ожидания ответа. При этом обязательно нужно задать сферу поиска, хотя так человек ограничивает свои возможности для поиска работы. Мы поможем соискателям быстро находить работу близко к дому, а компаниям — получать постоянный поток качественных работников на массовые вакансии, — Крылов.

PapaJobs фокусируется на массовых вакансиях в сферах транспорта, ритейла, услуг. Соискатели получают ответы от компаний в течение 24 часов после отклика. На настоящий момент в приложении доступно более 2 тысяч вакансий.