Холдинг Alibaba Group запустит в России Tmall — одного из лидеров интернет-торговли в Китае. Как сообщает источник агентства ТАСС, Alibaba впервые выводит этот бренд за пределы Китая. В России Tmall будет работать по двум схемам: как отдельный интернет-магазин, а также как маркетплейс, то есть электронная площадка, объединяющая неограниченное число продавцов. При этом поставки будут осуществляться со складов партнеров Alibaba в России, а не с китайских складов.
Tmall — торговая площадка, ориентирующаяся на продажи не массовому покупателю, а юрлицам, то есть в первую очередь мелким ритейлерам. В отличие от Aliexpress, Tmall делает ставку на более дорогие брендированные товары.
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Я об этом всегда говорил своим оппонентам, что челохольчики за 50 руб. с бесплатной доставкой это не бизнес, это маркетинг, товарный маркетинг с вау эффектом.
Если бы у нас был порог беспошлинного ввоза в 20−25 евро как в ЕС, то челольчиков бы не было, по крайне мере за 50−100 руб. да еще и с бесплатной доставкой (по крайней мере в таком кол-ве), потому как они в Китае в обычной рознице много дороже, смысл тратиться на такую не дешевую рекламу, если нет перспектив поставки товара на котором уже есть доход, т.е. цена которого превышает 20−25 евро, потому как если к любому китайскому телефону добавить пошлину в 30% то цена окажется как у нас в Евросети, смысла в алиэкспрессе не было бы никакого.