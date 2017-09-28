Холдинг Alibaba Group запустит в России Tmall — одного из лидеров интернет-торговли в Китае. Как сообщает источник агентства ТАСС, Alibaba впервые выводит этот бренд за пределы Китая. В России Tmall будет работать по двум схемам: как отдельный интернет-магазин, а также как маркетплейс, то есть электронная площадка, объединяющая неограниченное число продавцов. При этом поставки будут осуществляться со складов партнеров Alibaba в России, а не с китайских складов.

Tmall — торговая площадка, ориентирующаяся на продажи не массовому покупателю, а юрлицам, то есть в первую очередь мелким ритейлерам. В отличие от Aliexpress, Tmall делает ставку на более дорогие брендированные товары.