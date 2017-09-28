«Яндекс» изучил поведение пользователей сети, основываясь на данных Рекламной сети «Яндека» (РСЯ). 55% всех переходов по объявлениям делают пользователи 45 лет и старше. Это самая большая часть аудитории, а также самая лояльная рекламе — у них самый высокий среди всех возрастов показатель CTR (click-through rate — показатель кликабельности — «Роем!»). В целом старшие пользователи больше кликают на объявления во всех тематических областях. 28% кликов обеспечивают пользователи от 25 до 34 лет. Меньше всего по рекламе переходят пользователи в возрасте от 18 до 24 — всего 4% от всех кликов.

Также поведение пользователя зависит от пола. Для мужчин наиболее характерен интерес к бизнесу, электронике и авто, а для женщин — к медицине, одежде и недвижимости. «Общие» области — те, интерес к которым не зависит от пола, — юридические услуги, развлечения и образование.

Внутри областей также существуют различия. Например, среди объявлений о бытовых товарах, которые больше интересны женщинам, есть и чисто мужские категории: бытовая химия, средства для бритья. И наоборот, объявления в категории «Спорт и фитнес» сильнее привлекают женщин, хотя в целом интерес к спортивным товарам и услугам больше выражен у мужчин.

Единственная тема, которой практически одинаково интересуются женщины всех возрастов — недвижимость. Дом и одежда становятся привлекательнее по мере увеличения возраста, а вот по рекламе товаров повседневного спроса чаще переходят более молодые женщины.

Интерес к туризму меньше всего выражен у женщин от 25 до 34 лет. Зато у этой группы сильнее всего интерес к медицине — во многом за счёт категорий, связанных с беременностью и детским здоровьем. Самые старшие женщины сильнее всех интересуются путешествиями.

Дневная аудитория РСЯ в России — около 60 миллионов пользователей, а всего интернетом в России по данным ФОМ пользуются 71 миллион человек. Каждый день посетители сайтов, входящих в РСЯ, видят в общей сложности 4,3 миллиарда объявлений и примерно на 8 миллионов из них переходят.