Mail.Ru Group впервые опубликовал данные по аудиорекламе на собственных ресурсах. Потенциальный охват аудиорекламы в социальных сетях на десктопе и в мобильных приложениях в России достигает 62 млн уникальных слушателей в месяц, говорится в сообщении компании.

Аудиореклама в социальных сетях, запущенная Mail.Ru Group в конце 2016 года, транслируется в веб-версиях и приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в приложениях BOOM. По внутренним данным Mail.Ru Group, размещение аудиоролика потенциально позволяет охватить до 62 млн россиян — это около 70% пользователей рунета и около 43% всего населения страны.

В MRG говорят, что старались сделать рекламу максимально ненавязчивой.

Благодаря возможностям узкого таргетинга пользователи слышат только ту рекламу, которая может их заинтересовать. К тому же мы ограничиваем количество рекламных сообщений: ролики транслируются не чаще чем раз в 20 минут, — сказал первый заместитель генерального директора Mail.Ru Group Дмитрий Сергеев.

Ролики длительностью до 30 секунд воспроизводятся при прослушивании музыки в социальных сетях. Седи рекламодателей — «Сбербанк», Tele2 и «Бургер Кинг». Продажу аудиорекламы в социальных сетях Mail.Ru Group ведет агентство Digital Audio Agency. До конца года у рекламодателей также появится возможность закупать аудиорекламу на ресурсах Mail.Ru Group через платформу myTarget.