Яндекс.Здоровье предложило консультации ветеринаров московского центра «Зоовет». Первая консультация через приложение стоит 99 рублей, последующие — 499. Григорий Бакунов, руководитель сервиса Здоровье, рассказал: «Отправляться за консультацией в ветеринарную клинику не всегда удобно: многие питомцы тяжело переносят поездку и ожидание в очереди. Яндекс.Здоровье дает возможность посоветоваться с ветеринаром, не выходя из дома».