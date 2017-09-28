Яндекс.Здоровье запустили консультации с ветеринарами


Яндекс.Здоровье предложило консультации ветеринаров московского центра «Зоовет». Первая консультация через приложение стоит 99 рублей, последующие — 499. Григорий Бакунов, руководитель сервиса Здоровье, рассказал: «Отправляться за консультацией в ветеринарную клинику не всегда удобно: многие питомцы тяжело переносят поездку и ожидание в очереди. Яндекс.Здоровье дает возможность посоветоваться с ветеринаром, не выходя из дома».

В Яндекс.Здоровье появились онлайн-консультации с ветеринаром

Яндекс добавил в мобильное приложение Яндекс.Здоровье возможность проконсультироваться с ветеринаром. Эта опция поможет владельцам домашних питомцев разобраться в симптомах и, если нет необходимости ехать в ветклинику, оказать им сответствующую помощь. Обратиться за… #яндексздоровье

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