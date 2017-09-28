Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) запустил 13-й Акселератор. 23 компании из разных регионов России начали работу на площадке, в 20 стартапов нового набора ФРИИ инвестирует по 2,1 млн рублей. Каждая компания оплачивает программу акселерации стоимостью 900 тысяч рублей. В обмен на инвестиции ФРИИ получит долю в бизнесе финансируемых компаний в размере 7%. В еще две компании ФРИИ инвестирует по 900 тыс. рублей, команды направят их на оплату программы акселерации, фонд получает долю в бизнесе компаний в размере 3%.

Инвестиции получили 22 компании в том числе пермский проект «Где мои дети», который позволяет отслеживать местоположение ребёнка через мобильное приложение или GPS-часы, московский сервис «Ритм бизнеса» — облачное решение, которое помогает руководителям отделов продаж определять приоритеты и KPI, планировать рабочий график сотрудников и контролировать достижение показателей эффективности и ижевская Everin — система электронного документооборота, помогает строительным компаниям систематизировать и автоматизировать обмен документами и другие.

ФРИИ инвестирует в технологические компании до 300 миллионов рублей на раунде А, до 25 миллионов на стадии посевного финансирования и 2,1 миллиона на стадии предпосевных вложений. По данным компании VentureSource ФРИИ является самым активным венчурным инвестором России и Европы по числу сделок. Объем средств под управлением ФРИИ составляет 6 млрд рублей.