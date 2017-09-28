Российская компания Tabula Sense производит столы для гиков уже год. Сейчас Tabula Sense готовит к запуску новую модель. Андрей Рогозин, генеральный директор Tabula Sense, рассказал «Роем!», каково это — выстраивать технологичное производство в России.

В октябре 2016 года мы представили наш первый серийный продукт — умный стол Tabula Sense. Стол начинён гаджетами — беспроводная зарядка Qi, bluetooth-колонки мощностью 20W, USB-hub и даже индукционный подогрев напитка. Опционально стол может быть оснащён телескопическими ножками с электроприводом и памятью на 4 положения. Последняя функция особенно полезна, если вы много времени проводите за компьютером, и вам небезралично здоровье спины. Чередование работы сидя и стоя серьёзно облегчает нагрузку.

Сама разработка съела примерно год времени, что, наверное, можно было сделать быстрее, если у вас есть производство и штатные сотрудники. Однако, на тот момент у нас не было ни того, ни другого, и вся разработка и прототипирование велась мной и знакомым инженером-конструктором.

В итоге, спустя год скитаний по чужим производствам у нас на руках был плохонько, но работающий прототип и заряженные подрядчики на изготовление и сборку первого тиража столов. Самое время открывать предзаказ, что мы и сделали. Изначально мы рассчитывали производить не более пяти столов в месяц. Но промо-видео, выложенное на Facebook, внезапно стало вирусным и, набрав за первые три дня больше миллиона просмотров, принесло более 1000 заявок на покупку, в основном из других стран. Мы успели собрать около 30 предоплат прежде чем были вынуждены остановить приём денег, так как основной подрядчик по корпусам и сборке мало того не смог обеспечить новый объём производства, так завалил полностью и первую оговорённую партию.

В этот момент мы поняли, что без собственного производства не обойтись, и с этого начинается вот уже годовая увлекательная история нашего погружения в дебри сетапа довольно сложного производства с ноля и с весьма ограниченным бюджетом.

Подбор помещения

В основном выбирать приходится из заброшенных цехов еще советских и ныне не работающих предприятий, и выглядят они довольно печально. В лучшем случае помещение будет отапливаемым и с целыми окнами. Я конечно говорю о бюджетных вариантах на территории Москвы. Нужно быть готовым к тому, что первые 2−3 недели уйдут на приведение помещения в порядок.

В нашем случае мы нашли помещение на территории Владыкинского механического завода. Пришлось полностью снимать и перекрашивать пол, делать разводку электричества, освещение, устанавливать свои щитки.

Отдельного внимания заслуживает бюрократия — так как на территории завода размещен какой-то оборонный заказ, первые две недели мы с трудом могли попасть на территорию, ибо количество бумажек, которые нужно было оформить и предоставить превышало все мыслимые пределы.

Подрядчики

Подрядчики — это самая жестяная жесть в нашем процессе. В столе более 300 деталей, в связи с чем очень многое нам приходится отдавать на субподряд. И если внутри своего производства процессы более-менее выстраиваются, то взаимодействие с внешними контрагентами полно неприятных сюрпризов и приключений.

Абсолютное большинство наших подрядчиков трудно найти, легко потерять на них деньги и невозможно заставить работать. Простой пример поиска производителей корпусов для наших столов — разослано 40 заявок на производства, чьи адреса найдены по запросу «производство мебели на заказ» и сайты торчат в «Директе» и топе поиска. Спустя 3 недели — ноль ответов. Попытки дозвониться срабатывают в 10% случаев. Добиться внятного КП удаётся в одном случае из 10 — из тех, до кого удалось дозвониться.

У вас есть деньги, внятное ТЗ и осталось только разместить заказ? Ну давайте попробуйте. В лучшем случае вам просто не ответят. В худшем — получат предоплату и, провалив все сроки, будут говорить «извините, не шмогла», а потом еще полгода вы будете выбивать обратно свои деньги. И не факт, что получится.

Например, первое мебельное производство, где мы разместили производство корпусов, поняв что не справляются с заказом и вовсе прекратили дальнейшие попытки «вытянуть» заказ и попросили нас освободить их помещения от наших материалов в течение одного дня. На претензии, направленные в адрес их юрлица с просьбой вернуть предоплату, так никто и не ответил, а судиться на тот момент у нас не было ни времени, ни желания.

И кошмар заключается в том, что это не какое-то одно направление работы — косячат абсолютно все. Как бы грамотно и подробно вы не составляли задания, будьте уверены — всё будет сделано с точностью наоборот. Железо будет загнуто не в ту сторону, чёрное будет перепутано с белым, а дерево напилено не в размер. Самое удивительное — когда вы будете заставлять подрядчиков переделывать косяки или компенсировать затраты на переделки, работать с вами скорее всего перестанут, и привет веселые поиски новых производителей.

Самый, пожалуй, веселый пример — подрядчик по металлу привёз с опозданием в полтора месяца профиля для отделки торцов наших столов. По заданию они должны были супертонкой фрезой прорезать отверстия под пиктограммы подогрева кофе и bluetooth-колонок. При этом пиктограммы выглядели так, будто их не фрезой вырезали, а точили вручную напильниками. На озвученную претензию подрядчик начал нести дичь, про то что они изначально выпилили всё правильно, но потом уволенный сотрудник из чувства мести испортил всю работу переточив иконки вручную.

Сотрудники на производстве

Честно скажу, сейчас у нас подобралась отличная команда. И сборщики, и электроники, и упаковщики. Но, на то чтобы просеять весь шлак и отобрать лучших ушёл год времени.

Основные причины косяков сотрудников — пьянство, систематические опоздания, не из правильного места растущие руки и опять же катастрофическое нежелание работать. При этом, как показала практика, даже финансовое стимулирование в таком случае никак не помогает.

В итоге лучше всего работает перебор как можно большего количества людей — в среднем по внутренним ощущениям только 5% сотрудников из приходящих на испытательный период можно оставлять работать дальше.

Что сейчас

На данный момент нам удалось пробраться сквозь дебри косячных подрядчиков и сотрудников и выйти на ровную прямую. Однако, массового и при этом бюджетного производства скорее всего построить не получится. Как ни старайся, Китай всё равно будет впереди прежде всего по себестоимости и, как ни странно, по качеству и оперативности тоже. В России при этом очень интересно и продуктивно заниматься именно разработкой, проектированием и прототипированием.