«Яндекс» начал внутреннее расследование накрутки рейтинга ожиданий от фильма «Крым». Принадлежащий поисковику КиноПоиск объявил, что сейчас они пытаются понять, какое количество аккаунтов могли быть взломаны. После взлома в профилях киноманов появилась отметка, что они, якобы, ждут выход фильма «Крым». Изданию TJ представители КиноПоиска рассказали, что найдено несколько десятков тысяч взломанных аккаунтов — рейтинг фильму «Крым» уже снижен, с 92% до заслуженных 21%. Количество отметок фильма в рейтинге ожидания уменьшилось с 70 до 17 тысяч.
Споры о кинорейтингах уже известны в истории КиноПоиска, который и специализируется, в том числе, на рейтингах. Так в 2015 году пользователь Geektimes опубликовал «мини-расследование», о том, что перечень «Лучших фильмов» изменился таким образом, чтобы отдать предпочтение фильмам с платным просмотром (вместо ровного рейтинга, или рейтинга с преимуществами для фильмов доступных для бесплатного просмотра).
Заявление представителей КиноПоиска:
Наш официальный комментарий по поводу ситуации с рейтингом ожидания фильма «Крым». Пожалуйста, поменяйте пароль, если ваш аккаунт был скомпрометирован.
«Некоторые пользователи „КиноПоиска“ сообщили нам о том, что, их аккаунт был скомпрометирован — в их профилях было отмечено, что они ждут выход фильма „Крым“. Рейтинг ожидания устроен так: до премьеры люди могут указать, что ждут фильм или, напротив, он им неинтересен. В случае, если фильм ожидаемый — пользователю придёт уведомление о том, что фильм вышел в прокат с возможностью купить билеты на сайте или в мобильном приложении „КиноПоиска“.
Сейчас мы проводим внутреннее расследование, чтобы понять, какое количество аккаунтов могли быть взломаны. Каждому пользователю с подозрительными оценками будет отправлено письмо о вероятности взлома и с просьбой сменить простой пароль на более сложный, а также не использовать одинаковые пароли для разных сервисов».
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