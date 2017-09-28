«Яндексу» сломали десятки тысяч пользователей КиноПоиска — накручивать рейтинги фильму «Крым»


«Яндекс» начал внутреннее расследование накрутки рейтинга ожиданий от фильма «Крым». Принадлежащий поисковику КиноПоиск объявил, что сейчас они пытаются понять, какое количество аккаунтов могли быть взломаны. После взлома в профилях киноманов появилась отметка, что они, якобы, ждут выход фильма «Крым». Изданию TJ представители КиноПоиска рассказали, что найдено несколько десятков тысяч взломанных аккаунтов — рейтинг фильму «Крым» уже снижен, с 92% до заслуженных 21%. Количество отметок фильма в рейтинге ожидания уменьшилось с 70 до 17 тысяч.

Споры о кинорейтингах уже известны в истории КиноПоиска, который и специализируется, в том числе, на рейтингах. Так в 2015 году пользователь Geektimes опубликовал «мини-расследование», о том, что перечень «Лучших фильмов» изменился таким образом, чтобы отдать предпочтение фильмам с платным просмотром (вместо ровного рейтинга, или рейтинга с преимуществами для фильмов доступных для бесплатного просмотра).

Заявление представителей КиноПоиска:

Наш официальный комментарий по поводу ситуации с рейтингом ожидания фильма «Крым». Пожалуйста, поменяйте пароль, если ваш аккаунт был скомпрометирован.

«Некоторые пользователи „КиноПоиска“ сообщили нам о том, что, их аккаунт был скомпрометирован — в их профилях было отмечено, что они ждут выход фильма „Крым“. Рейтинг ожидания устроен так: до премьеры люди могут указать, что ждут фильм или, напротив, он им неинтересен. В случае, если фильм ожидаемый — пользователю придёт уведомление о том, что фильм вышел в прокат с возможностью купить билеты на сайте или в мобильном приложении „КиноПоиска“.

Сейчас мы проводим внутреннее расследование, чтобы понять, какое количество аккаунтов могли быть взломаны. Каждому пользователю с подозрительными оценками будет отправлено письмо о вероятности взлома и с просьбой сменить простой пароль на более сложный, а также не использовать одинаковые пароли для разных сервисов».

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