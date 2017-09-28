Наш официальный комментарий по поводу ситуации с рейтингом ожидания фильма «Крым». Пожалуйста, поменяйте пароль, если ваш аккаунт был скомпрометирован.

«Некоторые пользователи „КиноПоиска“ сообщили нам о том, что, их аккаунт был скомпрометирован — в их профилях было отмечено, что они ждут выход фильма „Крым“. Рейтинг ожидания устроен так: до премьеры люди могут указать, что ждут фильм или, напротив, он им неинтересен. В случае, если фильм ожидаемый — пользователю придёт уведомление о том, что фильм вышел в прокат с возможностью купить билеты на сайте или в мобильном приложении „КиноПоиска“.

Сейчас мы проводим внутреннее расследование, чтобы понять, какое количество аккаунтов могли быть взломаны. Каждому пользователю с подозрительными оценками будет отправлено письмо о вероятности взлома и с просьбой сменить простой пароль на более сложный, а также не использовать одинаковые пароли для разных сервисов».