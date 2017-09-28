Вчера НeadНunter объявил о запуске Talantix — облачной системы для автоматизации работы с персоналом. Она объединит в себе кандидатов из HH.ru, Avito.ru, SuperJob.ru, Job-MO.ru, Zarplata.ru и других. Avito завило, что сервис не сотрудничает с HeadHunter и не предоставляет пользователям Talantix доступ к собственной базе вакансий и резюме.

Avito не сотрудничает с сервисом HH.ru и не предоставляет пользователям Talantix доступ к собственной базе вакансий и резюме. Представители HH.ru или Talantix не обращались к нам с предложением сотрудничества. Наша компания выступает против использования бренда Avito в маркетинговых целях сторонним ресурсом и рассчитывает на то, что компания HeadHunter будет вести свою деятельность без нарушения законодательства РФ, и контент сторонних сайтов появится в системе Talantix только в случае получения соответствующих согласий со стороны правообладателей, в том числе компании Avito, — завили «Роем!» представители Avito.

В самой HeadHunter говорят, что работают только с пользовательским контентом.