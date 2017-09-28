Команда ВКонтакте-проекта Snapster сегодня призналась, что ВК запускал клон Инстаграма с фишками Снапчата, как «смелый эксперимент», и объявила, что спустя два года пришло время его закончить. Опубликованные ранее снимки можно спасти при помощи snapster.io/export

Ради Snapster летом 2015 года ВКонтакте заблокировал ссылки на Instagram. Бывший глава ВК Павел Дуров тут же заявил о смелых экспериментаторах: «Как только Вы смещаете фокус с себя на конкурентов, Вы впускаете в себя страх перед ними. Вы неосознанно приближаете то, чего боитесь. Страх — это самосбывающееся пророчество».

Исторически ВКонтакте блокировал интернет-проекты и при Рогозове-Добродееве, и при самом Дурове. Блокировка Instagram не помогла Snapster, а блокировка сервисов mail.ru не защитила ВК, управлявшийся Дуровым, от перехода под полный контроль Mail.ru Group.

Даже с учётом блокировки Instagram, ВК сформировал разовый всплеск интереса к Snapster, только на старте проекта. По собственной статистике проекта, сейчас, осенью 2017 года, лишь «тысячи» людей продолжают обрабатывать снимки в Snapster. Но этого явно недостаточно в масштабах ВК, который любят и используют десятки миллионов человек.