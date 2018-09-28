Руководитель департамента новых продуктов «Яндекса» Дмитрий Степанов, от лица компании выступил с предложением скорректировать антипиратское законодательство: «[нужно создать] такой закон, чтобы он не давал пиратам на этом зарабатывать», — передал ТАСС заявление Степанова на форуме форуме «Медиабизнес».
Сегодня рекламу запрещённого казино «Азино777» и другие сомнительные предложения, на которых зарабатывают пираты, можно просматривать в домене самого «Яндекса». Пираты предваряют роликами «Азино» воспроизведение пиратских копий фильмов и сериалов. На иллюстрации ниже воспроизведение фильма «Рассказ». Контрафактный файл с фильмом хостится силами одного из многочисленных пиратских кинотеатров, а воспроизводится в плеере веб-страницы yandex.ru/video после рекламы «Азино777»:
За трансляцию рекламы «Азино777» нарушающую законодательство РФ (и собственные правила «Яндекса») в прошлом были заблокированы такие пиратские площадки, как lostfilmonline.ru, zerx.co и hdrezka.me (их клоны под новыми URL до сих пор можно найти при помощи «Яндекса»).
Летом 2018 года представители телеканалов холдинга «Газпром-медиа» начали преследование «Яндекса» за распространение пиратских копий собственных сериалов. Рассматривался и вопрос блокировки доступа из Рунета к Яндекс.Видео, предварительное решение об этом вынес Мосгорсуд, однако накануне блокировки «Яндекс» успел стереть ссылки на пиратские сайты и убрал контрафактные материалы Газпром-медиа из плеера на Яндекс.Видео.
Онлайн-казино Azino777 заняло по итогам 2017 года 14-ю позицию в списке 20 рекламодателей по количеству просмотров видеорекламы, обогнав таких рекламодателей, как сам «Яндекс» или таких гигантов, как Coca-Cola и Tele2. Долю показов рекламы Azino777 в домене yandex.ru статистика Mediascope отдельно не выделяет.
Статистически срок от начала работы «Яндекса» над законом и его воплощением может занимать несколько лет. Так в первой половине 2016-го года вице-президент «Яндекса» Марина Янина (Амелина) попросила отрегулировать беспилотный транспорт, спустя два года закона о беспилотниках всё ещё нет. Более эффективно законодатель и «Яндекс» работали над законом о телемедицине, однако и в этом случае — речь идёт о годах, один из вариантов законопроекта появился в том же 2016, а готовый закон, но не подзаконные акты к нему, заработал лишь в 2018.
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На уровне «Яндекса» почиститься от Azino777, на самом деле, можно. Просто решения о чистке почему-то не принято. Технологии-то разрабатываются, частично готовы:
«Яндекс» создает ассоциацию против плохой рекламы и блокировщиков → Roem.ru
«Яндекс» начнет блокировать раздражающую рекламу → Roem.ru
Яндекс.Браузер начал фильтровать рекламу маргинальным конкурентам «Яндекса» → Roem.ru
… кстати сама по себе криминальная реклама может быть маркером для поисковика о том, что он воспроизводит именно пиратку, а не файл из легального доступа. Сейчас звучат же от представителей «Яндекса» заявления вплоть до того, что фильтрануть Яндекс.Видео, видите ли, невозможно. Это при том, что
1) у пиратки есть специфические маркеры, типа Azino777
2) в стране есть реестр интернет-кинотеатров (не работает правда) по которому на хоть сколько-нибудь большую аудиторию без разрешения РКН выходить нельзя. Когда Яндекс ретранслирует файл «который он случайно нашёл» (быстро-роботом, ага, попройте дождаться быстроробота на своём сайте, если это не сайт СМИ или пиратский кинотеатр специализирующийся на сериалах) на аудиторию в 40 млн человек — это ничем не отличается от работы тех же Яндекс.Новостей. В Янедкс.Новости Яндекс может находить что угодно, просто показывать ему разрешают лишь зарегулированные, зареганные в РКН СМИ. В случае с кинотеатрами похожая норма отсутствует. Отсюда в Яндекс.Видео делают круглые глаза, не видят у себя 777 и так далее и тому подобное, а потом изредка ходят в Мосгорсуд и Администрацию Президента, затирать, что они против пиратства. В последнем — уверены все. Как и в том, что для борьбы с пиратством, хотя бы внутри своего домена — в Яндексе ничего не делают.
Это всё полумеры, нужно запретить весь интернет контент, кроме прошедшего проверку, чем текстовые пираты хуже видеопиратов, что за дискриминация, так того и глядишь додумаются о свободном доступе к информации, белые списки наше все, ух заживем тогда.
ну вот в Европе над этим работают
https://juliareda.eu/2018/09/ep-endorses-upload-filters/
Есть мнение, что за лайки и репосты притягивают по-причине желания превратить интернет в телевизор. Нечего тут общаться.