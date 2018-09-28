Руководитель департамента новых продуктов «Яндекса» Дмитрий Степанов, от лица компании выступил с предложением скорректировать антипиратское законодательство: «[нужно создать] такой закон, чтобы он не давал пиратам на этом зарабатывать», — передал ТАСС заявление Степанова на форуме форуме «Медиабизнес».

Сегодня рекламу запрещённого казино «Азино777» и другие сомнительные предложения, на которых зарабатывают пираты, можно просматривать в домене самого «Яндекса». Пираты предваряют роликами «Азино» воспроизведение пиратских копий фильмов и сериалов. На иллюстрации ниже воспроизведение фильма «Рассказ». Контрафактный файл с фильмом хостится силами одного из многочисленных пиратских кинотеатров, а воспроизводится в плеере веб-страницы yandex.ru/video после рекламы «Азино777»:

За трансляцию рекламы «Азино777» нарушающую законодательство РФ (и собственные правила «Яндекса») в прошлом были заблокированы такие пиратские площадки, как lostfilmonline.ru, zerx.co и hdrezka.me (их клоны под новыми URL до сих пор можно найти при помощи «Яндекса»).

Летом 2018 года представители телеканалов холдинга «Газпром-медиа» начали преследование «Яндекса» за распространение пиратских копий собственных сериалов. Рассматривался и вопрос блокировки доступа из Рунета к Яндекс.Видео, предварительное решение об этом вынес Мосгорсуд, однако накануне блокировки «Яндекс» успел стереть ссылки на пиратские сайты и убрал контрафактные материалы Газпром-медиа из плеера на Яндекс.Видео.

Онлайн-казино Azino777 заняло по итогам 2017 года 14-ю позицию в списке 20 рекламодателей по количеству просмотров видеорекламы, обогнав таких рекламодателей, как сам «Яндекс» или таких гигантов, как Coca-Cola и Tele2. Долю показов рекламы Azino777 в домене yandex.ru статистика Mediascope отдельно не выделяет.

Статистически срок от начала работы «Яндекса» над законом и его воплощением может занимать несколько лет. Так в первой половине 2016-го года вице-президент «Яндекса» Марина Янина (Амелина) попросила отрегулировать беспилотный транспорт, спустя два года закона о беспилотниках всё ещё нет. Более эффективно законодатель и «Яндекс» работали над законом о телемедицине, однако и в этом случае — речь идёт о годах, один из вариантов законопроекта появился в том же 2016, а готовый закон, но не подзаконные акты к нему, заработал лишь в 2018.