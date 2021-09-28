С 27 сентября на неопределенный срок с RuTube исчезла реклама, это должно поспособствовать набору аудитории и повышению её лояльности.

Видео, которые дублируются на YouTube, пользователи смогут смотреть на Rutube бесплатно без рекламных блоков. Реклама полностью отключится на сайте видеохостинга, в приложении и на Smart TV, но при этом останется в эмбедированных, то есть во встроенных, плеерах Rutube на других сайтах, уточнил представитель платформы.

Весной RuTube перезапустили как «полный аналог YouTube». В 2019 году платформа пыталась заставлять пользователей проходить тест на понимание показываемой перед видео рекламы перед тем, как посмотреть видео.

В 2015 году RuTube объявил о расширении инструментария монетизации, чтобы зарабатывать больше денег.