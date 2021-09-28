С 27 сентября на неопределенный срок с RuTube исчезла реклама, это должно поспособствовать набору аудитории и повышению её лояльности.
Видео, которые дублируются на YouTube, пользователи смогут смотреть на Rutube бесплатно без рекламных блоков. Реклама полностью отключится на сайте видеохостинга, в приложении и на Smart TV, но при этом останется в эмбедированных, то есть во встроенных, плеерах Rutube на других сайтах, уточнил представитель платформы.
Весной RuTube перезапустили как «полный аналог YouTube». В 2019 году платформа пыталась заставлять пользователей проходить тест на понимание показываемой перед видео рекламы перед тем, как посмотреть видео.
В 2015 году RuTube объявил о расширении инструментария монетизации, чтобы зарабатывать больше денег.
Сейчас у Rutube есть три формата рекламных вставок — pre-, mid- и postroll, в каждом из форматов можно откручивать один рекламный ролик длиной не более 20 сек.
Со следующего года, пояснил Лопатик, к каждому из форматов добавится еще один или два рекламных ролика — а максимальная длина одной рекламной вставки составит 60 секунд.
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На третий день Зоркий Глаз …
У Rutube и не было своей рекламной сети. Их партнёр (Platform по-моему называется) закрыл свою сеть на ремонт, вот и нет рекламы на видеохостинге.
Сырой продукт вряд ли привлечёт посетителей. Пишешь им в службу поддержки сообщение об ошибке, они почему-то игнорируются.
Rutube не поддерживает до сих пор видео в 4K. Вот и весь убийца youtube.