«РосБизнесКонсалтинг» продал инвестфонду Proxima Capital Group 75% своего доменно-хостингового бизнеса. «РУ-Центр Групп» была куплена компанией «РУ-ВЕБ.Инвестиции», в которой Proxima Capital Group получил 75%, а РБК 25%. Сколько денег инвесторы заплатили РБК, не сообщается.

Владельцем основного актива «РУ-Центр Групп» — доменного бизнеса RU-CENTER — РБК стал в середине 2012-го, выкупив его за 920 млн руб. В ту же группу входят Nic.ru, хостинг Hc.ru и Peterhost.ru, Pusk.ua, R01.ru, Sweb.ru.

«Мы рассматриваем „РУ-Центр Групп“ как инвестиционный кейс: мы не только сохраняем актив в периметре РБК в рамках сделки, но и получаем новых партнеров и ресурсы для его полноценного развития». Новая компания, по его словам, рассчитывает построить цифровую экосистему сервисов для малого и среднего бизнеса и увеличивать капитализацию бизнеса не за счет доменов и хостинга, а за счет сервисов. «Выбор доменного имени — одна из первых вещей, которую совершает предприниматель, решающий вывести бизнес в интернет. В этом мы видим возможности по построению цифровой экосистемы сервисов для малого и среднего бизнеса: помогать ему выйти и сформировать свое присутствие в Сети, привлекать и удерживать пользователей и покупателей, продвигать и развивать бизнес онлайн», — пояснил гендиректор РБК Николай Молибог.

У РБК также много медиаактивов — издания «РБК», Autonews.ru, база данных медиа Public.ru. Разделение бизнесов позволяет защитить инвесторов от рисков, связанных с работой СМИ.