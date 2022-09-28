Генпрокуратура с отсылкой на недопустимость нарушения медицинской тайны, начала приводить в чувство региональных полицейских и требовать от них отказаться от использования в работе мессенджеров и публичной почты:

Следователи и дознаватели, которых интересовали данные о состоянии здоровья подследственных и потерпевших, а также сведения, страдают они или нет психиатрическим расстройством, направляли запросы в соответствующие учреждения без применения шифровальных (криптографических) средств защиты информации, зачастую в виде фотографий или сканированных документов. Также были выявлены факты истребования ответов на запросы с помощью мессенджеров WhatsApp, Telegram и других, что, по версии проверяющих, «создавало условия для доступа администраций указанных программных продуктов к сведениям, составляющим врачебную тайну и персональные данные, а также их хранения за пределами Российской Федерации в течение неопределенного периода времени». В Генпрокуратуре, обобщая результаты проверки, по данным источника “Ъ”, пришли к выводу, что требования должностных лиц органов внутренних дел о направлении по незащищенным каналам связи информации, содержащей персональные данные и врачебную тайну, «не соответствуют положениям действующего законодательства».

Фактически это означает переход от позиции "ладно, пусть будет" в отношении использования гражданских средств связи в служебных целях к "нет, нельзя, совсем нельзя", поскольку сообщается даже об увольнении из органов МВД по итогам проверок (начальник следственного департамента МВД генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев распорядился провести свою проверку, по результатам которой в дисциплинарном порядке был наказан 101 сотрудник — они получили выговоры, предупреждены о неполном служебном соответствии и даже уволены)