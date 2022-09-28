VK объявил о продаже 100% игрового подразделения My.Games управляющему венчурной LETA Capital (InDriver, Novakid, Devar и другие стартапы) Александру Чачаве за $642 млн. Сделка, говорится в сообщении VK, включает все активы My.Games, в том числе принадлежащие компании студии и игровые продукты. В LETA Capital подтвердили информацию, уточнив, что сооснователь My.Games Владимир Никольский продолжит руководить компанией. My.Games разрабатывает и издает игры для ПК, консолей и мобильных устройств. Всего в портфеле больше 150 игр (например, War Robots, Hustle Castle, Left to Survive), компания также продает игры через свой магазин приложений. У нее 12 региональных офисов и представительств в России, Европе, США и Азии. Глобальная партнерская сеть насчитывает свыше 50 студий разработки в России и за рубежом.

Игровое подразделение приносило VK треть выручки, при этом по итогам третьего квартала 2021 года 77% продаж My.Games были за пределами России и СНГ, в первую очередь в США, Германии и Франции. Но прибыль VK от разработки, дистрибуции и стриминга игр во втором квартале упала на 82%, до 0,6 млрд руб., а маржинальность направления снизилась с 28% до 6% при росте аудитории на 24,6%, до 26 млн человек. На показатели повлияло, в частности, отключение монетизации для мобильных игр в маркетплейсах AppStore и Google Play.

Источники “Коммерсанта” утверждают, что переговоры о продаже актива шли с большими сложностями последние месяцы, было шесть претендентов, среди них крупные азиатские игроки, а также арабские компании и профильные фонды. Один из собеседников подчеркивает, что к закрытию сделки стороны подтолкнуло удаление приложений VK из AppStore. «До вчерашнего дня My.Games продавалось с дисконтом в 40%, но после того как Apple удалила приложения VK из своего магазина, я говорю в том числе и об играх — из AppStore исчезла, например, Hustle Castle, переговоры быстро окончились. Причем покупатель на фоне этих событий довел дисконт до 60%»,— говорит источник. По его словам, сейчас основная ценность актива — это сотрудники и интеллектуальная собственность.