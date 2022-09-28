Возможности российских производителей дронов не устраивают Минобороны:

Большинство производимых в России авиационных беспилотников не удовлетворяют тактико-техническим требованиям Министерства обороны РФ. Об этом заявил во вторник в ходе круглого стола "Перспективы развития технологий беспилотных транспортных средств в РФ" представитель Минобороны РФ полковник Игорь Ищук.

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Ищук добавил, что наиболее востребованными в войсках беспилотными летательными аппаратами (БЛА) являются беспилотники радиотехнической разведки. "Наиболее востребованными сейчас, кроме БЛА разведки, или БЛА, используемых в качестве барражирующего боеприпаса, являются БЛА радиотехнической разведки - это наиболее востребованный сейчас тип летательного аппарата", - сказал он.