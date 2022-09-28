Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций похвасталось успехом проникновения в массы "карт болельщика": цифрового паспорта для посетителей футбольных матчей. В России было оформлено "свыше 250 тысяч карт болельщика", по ним было оформлено "243 тысячи билетов, абонементов и аккредитаций", сообщает министерство. В среднем получается чуть меньше одного документа, позволяющего попасть на стадион, на одного болельщика. Fan ID можно с 4 июля этого года оформить на "Госуслугах".

В России пять стадионов, на которые пускают только по этой карте, напоминает известный телеком-блогер Андрей Анненков. Это построенные к ЧМ-2018 современные стадионы в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи. Анненков сравнил посещаемость домашних и гостевых матчей главных команд соответствующих городов и обнаружил, что посещаемость гостевых матчей заметно выше (только нижегородцы смогли удержать количество походов на родной стадион выше количества выездов).

Это не самая типичная картина для российского футбола: на домашние матчи, в дополнение к фанатам, приходят много казуальных болельщиков, людей, которых привели за компанию активные болельщики, и просто горожан, которые решили именно так развлечься в выходной. На выездах же за команду обычно болеют самые активные поклонники. Считается, что посещаемость матчей городской команды положительно коррелирует с развитием спорта, интересом к нему детей и желанием властей его развивать.

В связи с этим есть основания предположить, что пока карта болельщика не простимулировала развитие отечественного спорта.

Средняя посещаемость каждого из оцифрованных стадионов - 29 тысяч болельщиков за матч, отмечает Анненков. По сравнению с 250 тысячами оформленных карт это немного - при том, что оформление требует некоторых усилий и производится, очевидно, мотивированными людьми.

Электронная карта болельщика, она же Fan ID, - ещё один способ собрать у граждан (в том числе детей) немножко личных данных в связи с попытками повысить безопасность на стадионах. Камер, которые появились там относительно давно и уже зарекомендовали себя как инструмент идентификации хулиганствующих болельщиков, оказалось недостаточно. Данные хранятся в "федеральном хранилище на Госуслугах", как рассказывал директор ростовского МФЦ. До конца этого года к пяти вышеупомянутым пилотным регионам должны присоединиться ещё шесть.

— Карты болельщика нужны абсолютно всем людям, которые планируют попасть на стадион. Это и футболисты, и тренеры, и массажисты, и те люди которые следят за качеством газона, и охранники, и весь обслуживающий персонал. Все люди, которые попадают в чашу стадиона, они обязаны иметь карту и неважно какого они возраста, пола, национальности.

Fan ID появился перед Олимпиадой в Сочи - тогда олимпийский комитет потребовал от России обеспечения мер безопасности из-за близости Сочи "к нестабильному кавказскому региону". ФИФА идея Fan ID понравилась после того, как российские спортивные регуляторы согласились признавать ID за визу для иностранных болельщиков и документ для бесплатного перемещения транспортом между спортивными объектами. В 2021 году болельщики многократно жаловались на "отказы системы": ID просто не выдавался людям, которые ни в каком хулиганстве замечены не были. Некоторые болельщики уверены, что от футбола их отлучили за политическую активность, передаёт РБК:

Москвич Сергей Лунев заплатил за билеты на четыре матча мундиаля почти 19 тыс. руб., но ему отказали в получении паспорта болельщика без объяснения причин. Единственная версия — недолгое членство в фан-клубе «Динамо» в 2007 году, когда он был еще первокурсником. В 2017-м (как раз после драк во Франции) к нему домой пришел участковый — для профилактической беседы по списку футбольных хулиганов. Летом 2021-го краснодарский врач Павел планировал семейный отпуск в Петербурге с походом на матч сборной России на чемпионате Европы, но не мог получить Fan ID. «Мне, добропорядочному гражданину РФ, врачу высшей категории без приводов в полицию и стояний на учетах, не имеющему видимых разногласий с государством, было внезапно отказано в проходе на стадион», — писал он в блоге. Многие были уверены в политической составляющей при вынесении решения об отказе в Fan ID. Например, спартаковский болельщик Константин Сдобнов купил билеты на Евро для себя и девушки. Затем обновил Fan ID, который получал к чемпионату мира. Но за две недели до матча ему прислали сообщение об аннулировании фанатской аккредитации без причины. У девушки все было в порядке. «Мои социальные сети — единственное, к чему могли бы придраться органы. Моя работа долгое время была связана с политическим PR, а сейчас связана с взаимодействием с госорганами. В соцсетях я допускаю некоторую критику тех или иных действий органов власти», — рассказал Сдобнов. Адвокат Алексей Барановский тоже не получил паспорт болельщика. «Вспомнил эпизод из 2007 года, когда работал журналистом и поговорил с Рамзаном Кадыровым. Тогда в Южном Бутово появилась улица Ахмата Кадырова, из-за этого митинги проходили. И я задал Кадырову вопрос: «Как насчет того, чтобы в Грозном назвать улицу в честь псковских десантников?» Он ответил, что это отличная идея, и через несколько месяцев такая улица появилась. В следующем году на съезд меня не аккредитовали. Сказали, что я черном списке ФСО», — сообщил адвокат. Через некоторое время Fan ID не дали знакомому Барановского — юристу Андрею Федоркову. «Общее у нас — мы оба адвокаты, которые занимаются политическими делами», — сказал Барановский. Именно во время Евро-2020 многим, не имеющим отношения к фанатскому движению, отказали в Fan ID. Доступ на матчи в Петербурге был закрыт также журналисту портала «Чемпионат» Максиму Пахомову, сотруднице портала Sports.ru Соне Шевелевой, главе совета депутатов московского муниципального округа Раменки, члену партии «Яблоко» Максиму Гонгальскому. Все связали отказ с участием в оппозиционных митингах.

С 2019 года болельщики активно протестуют против Fan ID (сделав паузу на время пандемии в 2020).