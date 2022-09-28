ВКонтакте начал показывать информацию о рекламодателе → Roem.ru

Социальная сеть ВКонтакте стала давать возможность просматривать информацию о рекламодателе, как минимум объявлений внутри ленты новостей: для этого необходимо выбрать в меню пункт "О рекламодателе"

О части рекламодателей сведения скудны: по сути в них нет ничего кроме ID объявления, по части есть название компании или ИНН и основания для размещения объявления (договор, агентский договор и так далее)

Нововведение, внедрённое, скорее всего, в качестве подготовки к исполнению закона о маркировке рекламы в интернете увеличивает прозрачность рекламных сообщений для потребителя. Например, увидев предложение слишком хорошее для того чтобы быть правдой, можно проверить, действительно ли его разместил тот бренд, который указан в рекламном сообщении.