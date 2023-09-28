Из "Сбербмаркета" ушли сразу четыре топ-менеджера, включая гендиректора Артура Саркисова, который проработал на этом посту полгода (в самой компании он работал с 2018 года). Он "решил продолжить карьеру за пределами компании" и не стал ничего комментировать прессе.

Ушли также три вице-президента: Михаил Лойко (VP по по финансовым и юридическим вопросам), Зина Старухина (VP по управлению персоналом) Павел Колесов (и.о. VP по маркетингу и продажам)

CEO стаоа Анастасия Кудрявцева, занимавшая должность директора по развитию ресторанов.

По словам источника “Ъ”, инициатором изменений в структуре топ-менеджмента «Сбермаркета» стал сооснователь сервиса экспресс-доставки «Самокат» Вячеслав Бочаров,

который сейчас руководит всеми e-commerce-проектами «Сбера». В пресс-службе «Сбермаркета» утверждают, что все изменения в команде менеджмента «носят плановый характер». За 2022 год оборот «Сбермаркета» вырос в 1,7 раза, до 103,5 млрд руб. с учетом НДС. По данным СПАРК, за тот же период чистый убыток операционного юрлица сервиса — ООО «Инстамарт Сервис» — достиг 20,3 млрд руб. По оценке Infoline за 2022 год, «Сбермаркет» занял первое место в рейтинге по продажам продуктов питания.

По доставке еды "Сбермаркет" значительно отстаёт от "Яндекс.Еды" и "Маркет.Деливери" Яндекса же.