27 октября Госдепартамент США опубликовал список российских компаний, большинство из которых уже находились под американскими санкциями. Расширение санкций предполагает, что теперь Штаты будут преследовать тех, кто проводит с перечисленными компаниями «существенные» сделки. Например партнёры «Ростеха» (и других) не смогут привлекать финансирование в США, экспортировать американские товары, сотрудники перестанут получать американские визы.

В октябре 2017 года рабочая группа по программе «Цифровая экономика», возглавляемая «Сбербанком», назначила «Ростех» ответственным за создание безопасного аппаратно-программного комплекса по обработке big data. Пилот проекта мог бы пройти на «базе крупного финансового учреждения», а готовое решение попало бы к другим финансовым структурам, телеком-операторам и компаниям потребительского сектора.

По состоянию на лето 2017 года «Ростех» контролировал 25,1% в Yota Devices — его партнёрами были: Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна (в сентябре Адоньев пропал из числа акционеров), China Baoli Technologies Holdings Limited и менеджмент разработчика телефона.

Летом 2017 Госдума приняла закон о телемедицине, вступающий в действие в 2018 году. Сейчас «Ростех» единственный исполнитель госзаказа по работам с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). По планам корпорации уже в 2018 году на 100% граждан, застрахованных по ОМС, будут заведены электронные медкарты (могут стать частью личного кабинета «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг — последний разрабатывается «Ростелекомом»). По состоянию на сентябрь 2017 года «Ростех» тестировал в 21 медицинском центре телемедицинские системы. К следующему году корпорация рассчитывает внедрить телемедицину во всех регионах России.

Несколько лет назад «Ростех» купил у американцев технологии, которые легли в основу российского школьного планшета (сейчас 60% технологий отечественные, 40% зарубежные). 5 сентября 2017 года начались поставки планшетов «Ростеха» в школы Свердловской области.