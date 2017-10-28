Госдепартамент США: «существенные» партнёры «Ростеха» будут наказаны


27 октября Госдепартамент США опубликовал список российских компаний, большинство из которых уже находились под американскими санкциями. Расширение санкций предполагает, что теперь Штаты будут преследовать тех, кто проводит с перечисленными компаниями «существенные» сделки. Например партнёры «Ростеха» (и других) не смогут привлекать финансирование в США, экспортировать американские товары, сотрудники перестанут получать американские визы.

США наложили новые санкции на партнёров «Ростеха»

В октябре 2017 года рабочая группа по программе «Цифровая экономика», возглавляемая «Сбербанком», назначила «Ростех» ответственным за создание безопасного аппаратно-программного комплекса по обработке big data. Пилот проекта мог бы пройти на «базе крупного финансового учреждения», а готовое решение попало бы к другим финансовым структурам, телеком-операторам и компаниям потребительского сектора.

По состоянию на лето 2017 года «Ростех» контролировал 25,1% в Yota Devices — его партнёрами были: Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна (в сентябре Адоньев пропал из числа акционеров), China Baoli Technologies Holdings Limited и менеджмент разработчика телефона.

Летом 2017 Госдума приняла закон о телемедицине, вступающий в действие в 2018 году. Сейчас «Ростех» единственный исполнитель госзаказа по работам с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). По планам корпорации уже в 2018 году на 100% граждан, застрахованных по ОМС, будут заведены электронные медкарты (могут стать частью личного кабинета «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг — последний разрабатывается «Ростелекомом»). По состоянию на сентябрь 2017 года «Ростех» тестировал в 21 медицинском центре телемедицинские системы. К следующему году корпорация рассчитывает внедрить телемедицину во всех регионах России.

Несколько лет назад «Ростех» купил у американцев технологии, которые легли в основу российского школьного планшета (сейчас 60% технологий отечественные, 40% зарубежные). 5 сентября 2017 года начались поставки планшетов «Ростеха» в школы Свердловской области.

Выбор редакции

Добавить Нет комментариев

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое