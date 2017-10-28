Учителя московской школы получили приказ следить за учениками в онлайне


В московской школе № 2120 учителей обязали следить за своими учениками в социальных сетях, сообщили «Такие Дела», ознакомившиеся с приказом. […] Пока неизвестно, распространяется ли эта практика на остальные школы и иные учебные заведения Москвы и другие субъекты страны. […] руководство школы сообщило преподавателям, что теперь их обязанностью, которую обещали прописать даже в рабочем договоре, будет ведение «профилактического мониторинга» активности их учеников во всех популярных социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, Instagram, «Одноклассники». Классные руководители будут отслеживать: в какие группы вступают учащиеся, что они вывешивают на своих стенах, кого добавляют в друзья. Что должны делать учителя, если ученик, например, вступил в закрытую группу или секретный чат, неизвестно.

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«Я выявила, что ученик вступил в какую-то подозрительную группу, и что дальше? — недоумевает один из учителей школы. — Я должна его напрямую об этом спрашивать? Кому сообщать: социальному педагогу, родителям? А дальше? Все остается на совести родителей? Какая дальнейшая профилактическая работа? А если это ложная тревога, то все — ребенок уже потерял ко мне доверие как к классному руководителю, потому что влезла не в свое дело. Дети не дураки — если они будут знать, что за ними следят, то группы будут лучше прятаться, носить ложные названия, могут выработать язык, который понятен только молодежи. Дело же не в интернете. Если ребенок с расшатанной нервной системой, неуверенный в себе и, что называется, «проблемный», то угроза в его внутреннем мире. Не интернет, так что-то другое может стать угрозой страшных событий».

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Редакция «Таких Дел» отправила запрос по поводу Приказа №100-О в пресс-службу Департамента образования города Москвы, но ответ пока не получен. Замдиректора школы 2120 по воспитательной работе отказалась комментировать распоряжение, сославшись на то, что это закрытая информация.

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