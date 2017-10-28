Гендиректор «Яндекс.Денег» Иван Глазачев дал большое интервью «Коммерсанту» и, в частности, рассказал, что платёжной системе было бы интересно забрать свою долю от тех «огромных средств», что сегодня предприниматели тратят на рекламу. Основной бизнес миноритарного совладельца Яндекс.Денег, поисковика «Яндекс» (он владеет 25% проекта, 75% принадлежит «Сбербанку») — это реклама. На платном продвижении зарабатывает и Яндекс.Маркет (возможно, что в 2018 году он потеряет полную независимость и «Яндекс» со «Сбербанком» создадут совместное предприятие на базе Яндекс.Маркета). После объявления Глазачева, сразу 3 связанных с «Яндекс» проекта: сам поисковик, «Маркет» и «Деньги» — претендуют на один и тот же конечный объём денег: «средства на рекламу и привлечение новых клиентов».

— Мы хотим прийти к модели, которая будет приводить нашим клиентам — юридическим лицам новых клиентов — физических лиц. Для этого будем не просто поощрять плательщиков, а таргетировать определенное поведение, щедро вознаграждаемое. Не 5−10% кэшбэка, а выгода 20%, 30% и более за какое-то дополнительное поведение. И это возможно, потому что все мерчанты — и маленькие, и большие — тратят огромные средства на рекламу и привлечение новых клиентов. Но при этом мало кто знает, что за клиент пришел — новый или старый. А наша система позволит показывать, что мы привели нового клиента, и перераспределять маржу, которая использовалась ранее не очень эффективно — не на точечное привлечение клиента, а на стрельбу из пушки в разные стороны. Выигрывают все: торговая точка получает приток действительно новых покупателей и платит только за них, а клиенты получают такие кэшбэки, скидки или баллы, которые они с помощью текущих программ получить бы никогда не смогли, объяснил гендиректор «Яндекс.Денег» Иван Глазачев.

В структуре общей выручки большого «Яндекса» в III квартале 2017 года доля рекламы составляет 93% (процент меняется с годами, но всегда очень высокий). Яндекс.Маркет разрешает магазинам повышать стоимость кликов и размер комиссии (на которых зарабатывает «Маркет»), чтобы улучшить видимость товара, что тоже попадает в графу рекламные расходы магазина (примечание: в 2016 году «Маркет» разрешил производителям товаров доплачивать за «ставки» так называемых «рекомендованных магазинов», в этом случае расходы на рекламу несёт производитель, а не магазин).