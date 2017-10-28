В пятницу 27 октября основатель неформальной энциклопедии «Луркоморье» Дмитрий Хомак рассказал, что по адресу его московской прописки пришли полицейские:
Ошеломительно.
По моему московскому адресу прописки в 7 утра приходили менты, искали меня «по поводу записей в фейсбуке и твиттере». Взяли с жильцов подпись под бумагой, что они меня «много лет не видели» — что правда.
У кого на сей раз припекло, интересно?
Приблизительно 4 года назад Дмитрий Хомак получил гражданство Израиля. Доступ к Lurkmore через российских провайдеров с 2015 года не очень агрессивно блокируется (всегда доступны «зеркала», часто доступен и основной сайт).
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