Сбербанк и его портфельная компания FoodPlex выпустили мобильное приложение SberFood для посетителей ресторанов. Внутри: выбор заведения, блюд, заказ столиков, оплата (счёт можно разделить на нескольких человек), возможность заплатить чаевые официантам и «бонусы», которые можно потратить на будущие походы в тот или иной ресторан. Приложение создано на базе уже известного 600 тысячам гостей в 72 городах России приложения «Plazius». После обновления «Plazius» сменит название на SberFood. Новая версия использует возможности сервиса «Афиша-Рестораны» (ещё один способ заказать столик, проект входит в Rambler & Co, Сбербанк владеет 46,5% в группе компаний, в свою очередь група владеет долей FoodPlex).

В будущем Сбербанк внесёт 35% в сервисе Foodplex в совместное предприятие Сбербанка с другим интернет холдингом — Mail.ru Group. На базе «Ситимобил», Delivery Club и других проектов банк и холдинг намерены построить «лидирующего игрока в сфере доставки услуг до двери потребителя». Первый зам Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис оценивает оборот рынка общественного питания 1 трлн рублей и оптимистично считает, что он далёк от насыщения.

Рестораторы получают от SberFood подключение в сервис Marketing Cloud. Это платформа для автоматизации продвижения, аналитики и коммуникации с гостями, например с её помощью можно попытаться вернуть гостя, который перестал ходить в то или иное заведение. Marketing Cloud интегрируется с кассой ресторана. FoodPlex управляет так же системой резервирования столов и работы хостес Smart Reserve и поддерживает систему автоматизации ресторанов UCS.

Возможности гостя, воспользовавшегося новым приложением, отчасти регулируются желаниями владельцев ресторанов. 10 тысяч заведений из 50 тысяч подключённых к SberFood поддерживают удалённое бронирование столиков, 2000 начисляют бонусы. Много меньше, а именно только 100 заведений — позволяют заранее выбрать и заказать блюда и напитки. С частью ресторанов основателям удалось договориться о привилегиях, доступных исключительно в приложении.