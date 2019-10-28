Экс-директор по платежам и коммерческим партнерствам Facebook Серхи Эрреро стал операционным содиректором Veon — в России холдинг более известен под названием «Вымпелком» или розничной маркой «Билайн». С 1 сентября Эрреро уже работает операционным директором Veon Ventures. Это новая структура, её планы выходят «за рамки традиционной телекоммуникационной сферы, акцент будет сделан на смежных цифровых продуктах», заявлял собственник. В сентябре Veon раскрыл новую стратегию и заявил, что намерен развиваться вне телекома, что выглядело логично, так как последние три года он теряет абонентов.

Вторым содиректором с 1 ноября станет экс-глава турецкого оператора Turkcell Каан Терзиоглу.

Veon продаёт свои услуги в России, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Армении, Грузии, на Украине, владеет долями в сотовых сетях Пакистана, Алжира и Бангладеш. Крупнейшие собственники группы — LetterOne Михаила Фридмана с долей 47,9% и норвежская Telenor с 14,6%.