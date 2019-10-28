До 10 января 2020 года правительство Дмитрия Медведева разработает поправки в УК, по которым в России может появиться уголовное наказание за пропаганду наркотиков в сети, сообщил Life, со ссылкой на пресс-службу президента Путина.

МДВ получило указание спланировать увеличение штата сотрудников, занятых борьбой с оборотом наркотиков в онлайне. Третий игрок из сегодняшних поручений — негосударственные организации "участвующие в профилактике незаконного потребления [наркотиков]", — они должны получить определённую поддержку власти по мнению Владимира Путина.

Примечание Roem.ru. В середине октября российские депутаты удивились возможности покупать наркотики через интернет, продемонстрированной им главредом Lenta.ru. Что касается пропаганды — она бывает непосредственная и косвенная. В историях о косвенной пропаганде умудрялся оказываться Роскомнадзор: