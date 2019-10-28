Группа Wandera нашла встроенный троян-кликер в 17 из 35 бесплатных приложений индийской компании AppAspect Technologies Pvt. Ltd., все токсичные приложения распространялись через Apple App Store для владельцев iPhone. Часть приложений предназначалась группам «неприкосновенных», в частности речь идёт о Ramadan Times 2019 Pro и Islamic World PRO. Внутрь обследованных программ был встроен троян-кликер, предназначенный либо для заработка на искусственных просмотрах веб-сайтов, либо для скликивания бюджета конкурентов невидимыми для владельца телефона кликами на «чужую» рекламу. На момент публикации Apple выкинули мусорные приложения из своего магазина.

В 2015 году злоумышленникам удалось заразить, а затем распространять через Apple App Store несколько сотен вредоносных приложений.