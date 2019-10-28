С 1 января 2020 года власти Китая вводят ответственность за использование шифрования для так называемых «незаконных действий» — то есть — нарушающих безопасность коммунистической партии, государства, права граждан или общественные интересы, сообщило агентство «Синьхуа».

Параллельно вводится надзор за соблюдением регламентов защиты секретных или защищённых данных. Для последних предполагается три категории тайны: «базовая», «общепринятая» и «коммерческая». Первые две категории подходят для защиты гостайны, третья — для защиты интересов коммерческих компаний и интересов властей Китая одновременно. Коммерческие интересы противоречить государственным не могут.

Китай ведёт официальную статистику о санкциях применённых против собственных чиновников. За первые три квартала 2019 года страна наказала 383 тыс госслужащих, однако на высоком региональном или на министерском уровнях — лишь 31 человека. В январе-сентябре 2019 года власти Китая, ответственные за дисциплинарные проверки, получили 2,49 млн обращений с жалобами и «доносами» (термин «Жэньминь Жибао», издания ЦК Компартии Китая).

5 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились об укреплении обменов «в области законодательного регулирования деятельности в информационном пространстве». Россия и Китай анонсировали совместную работу над созданием в рамках ООН правил ответственного поведения государств в информационном пространстве и «универсального, юридически обязывающего документа по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях».

В сентябре 2017 основатель российского мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что он не стал передавать в ФСБ сведения, необходимые силовикам для дешифровки пользовательской переписки. Ни к каким существенным санкциям слова Дурова не привёли. Российский регулятор даже не попытался удалить приложение Tg из магазинов Google и Apple и ограничился рассказами о «деградации связи» через Telegram на «x процентов», при работоспособном в целом приложении и при процветающем сборе инвестиций, включая российские, в следующий проект Дуровых — основанную на криптографии блокчейн-сеть TON и криптовалюту Gram. Временно приостановить запуск последних продуктов получилось только у американской комиссии по биржам и ценным бумагам.