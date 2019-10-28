Обновлено в 17:55 комментарием гендиректора Ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина.

Правительство РФ поддержало законопроект о создании общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплексов. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Последний, вместе со своим первым замом Сергеем Боярским, 23 июня внесли в Думу законопроект, по которому оператор для распространения через онлайн основных телеканалов будет единственным. Антимонопольное ведомство ФАС ещё в августе назвало законопроект Левина и Боярского «крайне опасным», но итог спора предугадывается. По статистике Дума склонна занимать сторону кабинета министров, а не отдельных ведомств.

С большой вероятностью монополистом на распространение эфира в онлайне станет платформа «Витрина ТВ», созданная Национальной медиагруппой (НГМ), «Первым каналом», ВГТРК, «СТС Медиа» — обсуждается присоединение к платформе структур «Газпром-медиа».

Операторы связи, среди которых Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР) и ассоциация региональных операторов связи «Ростелесеть» выступают против законопроекта. Их поддерживают представители «Первого канала» [sic!], МегаФона, МТС, Вымпелкома, Ассоциации интернет-видео, Яндекса и Триколора (последний оператор вложился в продвинутую OTT-платформу, но в полной мере на старте проекта использовать её не смог, вероятно не сможет в будущем и уже несёт значимые потери от действий сторонников законопроекта о монополисте).

Следует оговориться, что «Витрину» поддержали не только в Правительстве, но и в индустрии, просто в компаниях из другого списка. Инициатива Левина и Боярского устраивает интернтетчиков из ivi, Megogo, «Ростелекома», «Акадо», SPB TV и «Ориона» (работает под брендом «Смотрешка»), а так же телевизионщиков из «НТВ плюс».

Обновлено 17:55: в беседе с Roem.ru гендиректор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин уточнил, что сегодняшние договорённости перечисленных выше интернетчиков с «Витриной» нельзя назвать «поддержкой законопроекта». То что иногда выдают за поддержку закона о монополисте и «Витрины» — по словам Алексея — это лишь договорённости конкретных сервисов об использовании кода веб-плеера «Витрины ТВ» в сегодняшних десктоп-версиях онлайн-телесервисов. Одновременно, например в собственные мобильные приложения, сервисы и операторы код «Витрины» не пускают.