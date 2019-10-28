Региональный директор Яндекс.Такси в СНГ и EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) Арам Саргсян, директор по связям с государственными органами на международных рынках Яндекс.Такси Александр Высоцкий и директор по развитию бизнеса на ключевых рынках Иван Запольский встретились с президентом Молдавии Игорем Додоном. Яндекс.Такси работает в Кишинёве с 25 июля 2017 года, каждый месяц около 100 жителей молдавской столицы пользуются сервисом, но разговор президента и представителей «Такси» лишь отчасти касался внутримолдавских проблем.

Одной из тем разговора был возможный запуск единой платформы по проверке водительских удостоверений для профессиональных водителей из стран Евразийского союза: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и его партнёров (Молдова, Узбекистан — страны с таким статусом). Некоторое время назад «Такси» обсудили запуск единой системы водителей на Евразийской неделе в Бишкеке, столице Киргизии.

В сентябре инициативу Яндекс.Такси поддержали коллеги и конкуренты из служб «Везет», «Максим» и «Ситимобиля». Сервисы согласны с идеей запуска базы судимых водителей, а так же с фиксацией фактов лишения прав либо установления алкогольной или наркозависимости. Одновременно сервисы выступают против жёсткого запрета на работу водителям иностранцам, который может появиться по находящемуся в российской Госдуме законопроекту «о Такси». Сейчас около 70% водителей в такси Москвы и области — это лица без российского гражданства, считает один из депутатов российской Думы Александр Старовойтов. При этом 21% аварий с участием машин такси совершают водители-иностранцы, по данным Дептранса российской столицы.

Статистически барьеры для недобросовестных водителей носят отчасти имиджевый характер. В 2016 МВД проверило 173 тысячи таксистов Москвы и выяснило, что лишь один из них фактически находился в международном розыске, правда за террористическую деятельность, и лишь 902 человека в прошлом привлекались к ответственности за уголовные преступления.