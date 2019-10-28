Российский издатель мобильных игр Playrix купил украинскую студию Zagrava Games. У основанной в Вологде братьями Бухманами Playrix уже есть офисы в украинских Киеве и Харькове. На базе поглощённой студии в Ровно появится новый офис Playrix на 120 человек. Playrix входит в Топ-5 крупнейших мобильных разработчиков в мире. Кроме вышеупомянутых, офисы разработчика открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Алма-Ате, Ереване, Вологде, Воронеже, Иваново, Калининграде, Петрозаводске, Новосибирске, Челябинске, Великом Новгороде и Ростове-на-Дону, штаб-квартира в ирландском Дублине.

Дополнительно: фильм уроженца Вологды Леонида Парфёнова о Playrix.