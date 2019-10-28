МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Акции «Яндекса» незадолго до закрытия торгов на Московской бирже подскочили в цене более чем на 4% после сообщения о возможном IPO «Яндекс.Такси», следует из динамики торгов Московской биржи.

На момент публикации на американской Nasdaq бумаги YNDX растут на 3,58%:

Первыми о переговорах «Такси» с Morgan Stanley и Goldman Sachs, о возможности участия банков в IPO, сообщили источники Bloomberg. Такси сервисом совместно владеют структуры основанного в России Яндекса и американского Uber.

Bloomberg уточнил, что окончательного решения собственники «Такси» ещё не приняли. Майское IPO Uber разочаровало внешних наблюдателей и, главное, собственников. Вышеупомянутый организатор, Morgan Stanley, на IPO Uber заработал заметные комиссионные, тогда как инвесторы американцев ещё «не скоро простят» банку Morgan Stanley провал — оценку бизнеса по нижней границе и немедленное падение котировок в первый же день торгов бумагами Uber.