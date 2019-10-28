«Правительству при участии Агентства стратегических инициатив, Счетной палаты, Генеральной прокуратуры и заинтересованных институтов развития обеспечить внесение изменений в нормативную правовую базу, определяющих допустимые случаи и объем невозврата венчурных инвестиций и прямых инвестиций в капитал компаний, реализующих технологические проекты, осуществляемые с использованием средств государственного бюджета РФ», — написал Президент России Владимир Путин в тексте поручения Правительству. Предложения кабмин должен представить Президенту к 1 июня 2020 года. Ответственными за разработку подходов к невозвратным инвестициям назначены премьер Дмитрий Медведев, генпрокурор Юрий Чайка, глава Счётной палаты Алексей Кудрин и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

В феврале 2019 года завершил фазу активного инвестирования Российский фонд венчурных инвестиций (ФРИИ) учреждённый Агентством стратегических инициатив по предложению Президента в 2013-м. Всего в портфеле Фонда успело побывать около 350 IT-стартапов, но главными компаниями Рунета, сопоставимыми с Яндексом или Mail.ru, никому из них стать так и не удалось.

В 2017-м Рустэм Хайретдинов, вице-президент ГК InfoWatch, обратил внимание на особенности российского венчурного финансирования, в частности на эффективность госфинансирования:

Инвестиционные фонды в России специфические — или искусственно созданные государством, или специально выведенные из крупной компании по приказу или для диверсификации деньги, или откешившиеся бизнесмены первой волны, обладающие характерным опытом тех лет. Они катастрофически не лояльны риску. Пропотеряшь госденьги — познакомишься со Следкомом, компанейские — со службой безопасности компании, частные деньги бизнесменов 90-х — с горцами. Поэтому менеджеры таких фондов в терминах риск/прибыль не мыслят, у них на лице видимо проявляется ощущение приближающегося сзади паяльника, как только речь заходит о рисках.

«Излишне сложное, нетерпимое к предпринимательскому риску регулирование сделало госденьги неприемлемыми для стартапов. И это тоже барьер для роста экономики, и для развития регионов, и серьезный ограничитель для вузов», — признал сегодня и глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Обратите внимание на это поручение. Излишне сложное, нетерпимое к предпринимательскому риску регулирование сделало госденьги неприемлемыми для стартапов. И это тоже барьер для роста экономики, и для развития регионов, и серьёзный ограничитель для вузовhttps://t.co/ENsbVk4iqy — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) October 28, 2019

Следует учитывать, что задачи частных инвесторов и государственных могут не совпадать. Так замгендиректора — инвестиционный директор РВК Алексей Басов, подводя итоги инвестиционного 2018 года, отметил в комментарии для РБК, что фондов с госучастием задача: «обеспечить инновационное развитие в тех отраслях, которые традиционно испытывают дефицит частных инвестиций, но обладают высоким потенциалом с точки зрения национальной экономики».