Газпромбанк планирует продать долю в Mail.ru Group Сбербанку. Сбербанк хочет выкупить долю, эквивалентную 20% голосующих акций Mail.ru Group, утверждают источники Bloomberg. Объём гипотетической сделки — $170 млн. ТАСС направил запросы в Газпромбанк и Сбербанк, информацию о слухе в Сбере комментировать не стали. Годом ранее, новости о возможном вхождении Сбербанка в капитал конкурирующего Яндекса, заметно поколебал курс бумаг YNDX на биржах.

Газпромбанку принадлежит доля в совместном предприятии «МФ Технологии» вместе с Мегафоном, Ростехом и USM Holdings Алишера Усманова. СП контролирует 5% в капитале Mail.ru Group и 58% голосов. С лета 2019 года Сбербанк, совместно с Mail.ru Group, на базе «Ситимобил», Delivery Club и других проектов строит «лидирующего игрока в сфере доставки услуг до двери потребителя».

Сбербанк владеет 46,5% в партнёрской группе компаний Rambler & Co — портфельные проекты холдинга Foodplex, Plazius (новое название «SberFood»), «Афиша-Рестораны» войдут в контур сделки госбанка и вышеупомянутой группы Mail.ru.

Год назад, в октябре 2018, «Ведомости» и The Bell рассказали об интересе Сбера к выкупу 30 процентов бизнеса «Яндекса». Слух помог на некоторое время снизить котировки бумаг YNDX приблизительно на 7%, «обещанной» собеседниками двух СМИ сделки не было.