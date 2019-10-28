Создатель одного из немногих оставшихся независимыми интернет-магазинов «220 Вольт» Алексей Федоров рассказал издателю Firrma.ru Юрию Синодову, почему приход крупных игроков может негативно сказаться на отрасли. Фёдорову очень грустно и обидно, глядеть на то, что происходит теперь с рынком, на котором уже бессмысленно запускать новые магазины. Можно порадоваться только за благополучие «паразитов интернет-торговли», по определению Фёдорова — это логисты.
- Если государство приходит на ваш рынок, то оно сразу же начинает играть по собственным законам. С моей точки зрения, это игра без правил. Вы никогда не сможете противопоставить «Сбербанку» или «ВТБ», или «Газпромбанку», или «Магниту» […]
- большие ребята продают ниже себестоимости. В том числе мы видим это на примере «Беру!» (СП Яндекс.Маркета и Сбера).
- Если у тебя нет 100 миллионов долларов, то на мейнстрим рынке нечего абсолютно, начинать бессмысленно совершенно, потому что в любой мейнстрим категории есть парни с миллиардом.
«Государство пришло на этот рынок с пулеметом и пушками и начало очень резко всех расстреливать» — резюмирует Фёдоров в интервью для Firrma.
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Государство в лице Почты России уже давно в екомерсе, с 2013-го, заняло уже половину рынка.
Не согласен насчет логистов-празитов, они молодцы, сумели заработать там, где мы барыги не смогли, на китайской экспансии и гос. вливаниях. Правда, это совсем не IT бизнес, это экономика старой формации, с газелистами и пыльными складами.
PS Покидая пост АКИТ, Федоров уверял, что все поставленные перед собой задачи выполнил, неужели эти задачи не соответствовали публично озвученным? Ведь ничего так и не произошло, налоги иностранцы платить не стали, пошлины тоже, а тут еще сбербанк полез в екомерс как слон в посудную лавку…
Сначала АКИТ Фёдорова чистит рынок от мелких гаджетоторговых компаний, а затем на рынок приходят наглые миллиардеры, для которых «мелкими» выглядят, кто-то масштабов «220 вольт». И они, методом самого АКИТ мочат «220»… После этого в «220 вольт» удивляются, что остались одни гиганты? Посеешь ветер — пожмёшь бурю.