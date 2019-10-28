Создатель одного из немногих оставшихся независимыми интернет-магазинов «220 Вольт» Алексей Федоров рассказал издателю Firrma.ru Юрию Синодову, почему приход крупных игроков может негативно сказаться на отрасли. Фёдорову очень грустно и обидно, глядеть на то, что происходит теперь с рынком, на котором уже бессмысленно запускать новые магазины. Можно порадоваться только за благополучие «паразитов интернет-торговли», по определению Фёдорова — это логисты.

Если государство приходит на ваш рынок , то оно сразу же начинает играть по собственным законам. С моей точки зрения , это игра без правил. Вы никогда не сможете противопоставить « Сбербанку» или « ВТБ», или « Газпромбанку», или « Магниту» […]

то оно сразу же начинает играть по собственным законам. С моей точки зрения это игра без правил. Вы никогда не сможете противопоставить Сбербанку» или ВТБ», или Газпромбанку», или Магниту» […] большие ребята продают ниже себестоимости. В том числе мы видим это на примере « Беру!» ( СП Яндекс.Маркета и Сбера).

Беру!» СП Яндекс.Маркета и Сбера). Если у тебя нет 100 миллионов долларов , то на мейнстрим рынке нечего абсолютно , начинать бессмысленно совершенно , потому что в любой мейнстрим категории есть парни с миллиардом.

«Государство пришло на этот рынок с пулеметом и пушками и начало очень резко всех расстреливать» — резюмирует Фёдоров в интервью для Firrma.