За первые 9 месяцев 2020 года «Утконос» продал онлайн FMCG-товаров на 11,6 млрд рублей, в 3 квартале -- на 3,6 млрд. Средний чек вырос в 3 квартале на 8% относительно Q3Y2019 до 5923 рублей, почти в два раза выросли продажи через мобильное приложение, «а среднее количество позиций в заказе достигло 45». Рост по результатам 4 квартала ожидается благодаря началу работы в Санкт-Петербурге.

Основным драйвером роста показателей в третьем квартале стало открытие третьего фулфилмент-центра «Волковский», и второго в формате «мини». Благодаря открытию логистической площадки удалось не только увеличить пропускную способность операций, но и масштабировать быструю доставку от 2-х часов на территорию всей Москвы внутри МКАД и ближайшие подмосковные города.

Кроме того, в сентябре стартовала собственная программа лояльности онлайн-магазина Утконос CLUB, благодаря которой покупатели могут накапливать и тратить U-бонусы. По базовым правилам программы всем участникам начисляется 1% от покупок, а привилегированный статус Prime позволяет начислять 2% и предоставляет бесплатную доставку на все заказы.