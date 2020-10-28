Информационное агентство «Банки.ру» в одностороннем порядке расторгло партнёрские соглашения с ООО «Банковские новости», которое выпускало finparty.ru. Издание возглавляла телеведущая Елена Ищеева, оно позиционировалось как «российский портал для деловой и финансовой элиты, специализирующийся на неформальном освещении новостей и событий бизнес-сообщества» и входило в топ цитируемых источников в финансовой отрасли.

В «прощальной колонке» редакции Ищеева написала:

Изначально с Филиппом считали, что тратить 1/50 — да, всего лишь одну пятидесятую (!) — из ежемесячной прибыли холдинга на поддержание Finparty — это позволительная роскошь в интересах всей финансовой индустрии. Однако нашлись те, кому это показалось непосильной ношей…

Гендиректор «Банки.ру» Динара Юнусова удалила из колонки скриншот уведомления о разрыве соглашения о поставке контента, но Ищеева выложила его в Фейсбуке и назвала Юнусову «смешной девчонкой».

В прошлом году владельцы 40% Banki.ru американский фонд Russia Partners обвинил основателя портала Филиппа Ильин-Адаева в закупке контента у собственных компаний на нерыночных условиях. Ильин-Адаев рассказывал, «что в группе компаний разгорелся корпоративный конфликт и его вместе с ближайшим окружением пытаются вывести из бизнеса». Тогда Юнусова тоже расторгала соглашение с ООО «Банковские новости», в данном случае на поставку контента для Banki.ru.