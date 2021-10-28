Funcorp наняла бывшего CEO Авиасейлза Макса Крайнова


Бывший директор Aviasales Макс Крайнов вышел на работу в Funcorp в качестве руководителя группы

  • В Aviasales Макс Крайнов проработал десять лет, с 2011-го года
  • Funcorp проект «новых медиа», распространяющих свой развлекательный контент через приложения и соцсети
  • iFunny, основной продукт компании, регулярно занимает верхние позиции в топах развлекательных приложений США и других стран.

Компания основана в Пензе, ранее занималась разработкой ПО для кнопочных телефонов, весной 2021-го её выручка оценивалась в $50−60млн в год, большая часть выручки приходится на зарубежные рынки.

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