Компания «Яндекс» объявила о создании консультативного совета, который будет «инициировать исследования цифровых экосистем, поддерживать диалог с представителями интернет-индустрии, общества и бизнеса и на основе этой информации готовить рекомендации по саморегулированию экосистемы „Яндекса“»

Единственным человеком без постоянной полной занятости входящим в консультационный совет , является Елена Колмановская , бывший топ-менеджер компании.

является Елена Колмановская бывший топ-менеджер компании. О создании совета объявлено в те же дни , когда государство проявило интерес к регулированию компаний связанных с искусственным интеллектом и предложило им подписать « Кодекс этики искусственного интеллекта»

когда государство проявило интерес к регулированию компаний связанных с искусственным интеллектом и предложило им подписать Кодекс этики искусственного интеллекта» Свои собственные советы и саморегулирование это тренд в IT-сфере: Facebook создавал комиссии по распространению недостоверной информации в соцсетях , Google и Apple добровольно снижали комиссии для разработчиков в своих магазинах приложений.

Меры принимаемые государством для регулирования интернет-компаний (решения антимонопольных органов, законодательство о защите данных), обычно сильно бьют по рыночным перспективам компаний и снижают их капитализацию, поэтому компании предпочитают мерам госрегулирования саморегулирование.