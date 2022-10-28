Илон Маск официально занял должность руководителя Twitter. Предыдущий гендиректор компании Параг Агравал и ее финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско, сообщает CNBC. По данным Reuters, новый владелец компании уволил Агравала и Сигала. Также были уволены глава отдела правовой политики Виджая Гадде и главный юридический консультант компании Шон Эджетт. О планах Маска купить Twitter стало известно в апреле, но в июле он отозвал свое предложение. Twitter подал на бизнесмена иск в суд. В октябре Илон Маск решил завершить сделку по покупке соцсети. Суд дал ему время до сегодняшнего дня, 28 октября. Накануне бизнесмен посетил штаб-квартиру Twitter. На этой неделе банки запустили финансирование сделки.

Также как пишет агентство Bloomberg, Маск намерен отказаться от пожизненной блокировки пользователей, потому что «не верит в пожизненные запреты», - приводит агентство слова источника. В частности, это может привести к разблокировке аккаунта экс-президента США Дональда Трампа.