Mail.ru Group поставила в «Перекрёстках» 30 «терминалов лояльности» с рекламным роликом и персональными предложениями посетителю. За 42 дня в магазинах принадлежащих X5 Retail Group удалось охватить 350 тысяч человек, пересказал «Коммерсант» сообщение Mail.ru. Эксперимент в области indoor-рекламы можно считать удачным: «Мы планируем дальнейшее развитие сотрудничества с Mail.ru Group и масштабирование решения, — объяснил руководитель R`n`D-направления в департаменте продаж продуктов больших данных X5 Retail Group Максим Сивоконь. Одновременно X5 общается со всеми игроками этого небольшого рынка, один из них, с 2018 года — Яндекс.

В мае 2018 Яндекс предложил размещаться на цифровых билбордах компании Gallery, партнёром поисковика стал так же Ростелеком. В июне 2018 совместно с Addreality поисковик начал продавать рекламу на цифровых экранах оснащённых системой распознавания лиц. Это был первый в России опыт programmatic-продаж рекламы в помещениях, рекламодатель платил только за просмотр сообщения человеком подпадающим под избранный им соцдем.

АКАР считает рынок наружной рекламы падающим, причём indoor-реклама в нём падает сильнее всего рынка в целом, на 6% за первое полугодие, до 1,2−1,3 млрд руб (для сравнения, одна лишь Mail.ru Group заработала на рынке интернет-рекламы в январе—сентябре 25,185 млрд руб с ростом 21,7% к аналогичному периоду 2018-го).