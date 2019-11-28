Мегафон предложил перевозчикам и людям, заинтересованным в перевозке грузов, воспользоваться услугами платформы «Мегафон Карго». Это SaaS-решение разработали в Mail.ru Group, в рамках двухстороннего партнерства с сотовым оператором (и контролирующим акционером MRG). Стоимость разработки партнёры не разглашали. Собственного автопарка у платформы нет.

Конкуренты из МТС и «Билайна» рассказали «Ведомостям», что пользуются развитыми логистическими и складскими облачными платформами, но только для собственных нужд и не продают подобные услуги на сторону.

На «Мегафон Карго» отправитель грузов может выбрать перевозчика из двух десятков компаний, с разными условиями обслуживания и ценами. Среди них DPD, «Деловые линии», «Транском». «Мегафон Карго» предлагает подключаться и другим заинтересованным перевозчикам. Непосредственно в облаке на «Карго» можно оформить отправку груза, подписать электронную транспортную накладную. При необходимости и возможности несколько грузов можно слить в один рейс. Во время движения платформа отслеживает положение машины с грузом по ГЛОНАСС/GPS и по подключениям телефона водителя к базовым станциям Мегафона.

Альтернативами «Мегафон Карго» выступают биржи автоперевозок «Автотрансинфо», Сargomart. Агрегаторы, например Deliver. И Saas-решения: Loginet, Transporeon, Atrucks, — напомнил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров: «Именно логистические платформы обеспечивают для компаний малого и среднего бизнеса доступ к крупным клиентам, у которых они при других условиях не могут получить заказ».