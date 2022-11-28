Суммарный объем затрат на рекламу в первые три квартала 2022 года составил 385 млрд руб., что на 6% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Говорится в отчете Ассоциации коммуникационных агентств России. В первом квартале, по данным АКАР, рынок вырос на 5%, а во втором квартале объемы закупок упали на 16%, в третьем — сократились на 7%. АКАР уже третий квартал подряд не публикует оценки в цифрах по отдельным сегментам рынка (телерекламе, рекламе в интернете, наружной рекламе и др.). В ассоциации это объяснили тем, что на фоне падения рынка и сокращения количества доступного инвентаря экспертам «приходится перестраивать систему оценки объемов рекламного рынка».

"Прогнозы третьего квартала были с очень большим разбросом, но по факту реализовались наименее пессимистичные сценарии. Рекламодатели адаптировались к новой реальности и сохранили бюджеты на закупку рекламы в интернете", - говорят авторы отчета. На ТВ наблюдается «значительный прирост количества новых локальных рекламодателей» и произошли изменения в тройке категорий-лидеров на федеральном ТВ: по итогам девяти месяцев категория e-commerce (18%) вышла на первое место по доле бюджета, сместив на второе место фарму (17%). Локальные компании, чувствуя поддержку потребителей, активно используют ТВ для своего продвижения. Вслед за шоковым весенним периодом летом локальный бизнес значимо активизировался. Наблюдается значительный прирост количества новых локальных рекламодателей, что также отразилось и на динамике региональных бюджетов, которые вышли в плюс, пишут авторы отчета. Третье место по-прежнему занимает сегмент страховых и финансовых услуг (15%). Наружной рекламе на три квартала «удалось не только восстановиться до уровня 2021 года, но и выйти в небольшой плюс», говорится в отчете АКАР. На продажи цифровых конструкций в целом по приходилось уже более трети всех бюджетов. Рынок радиорекламы продолжает восстановление и «оказался менее уязвимым из-за ухода иностранных брендов». В сегменте прессы же «пока рано говорить, что издателям удалось компенсировать потери от ухода зарубежных брендов».