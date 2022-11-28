Книжные интернет-магазины уже предпринимают ответные меры на готовящийся к принятию закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, педофилии и смены пола.

Лабиринт скрыл книги, которые считает потенциально попадающими под запрет. Их будут "проверять на соответствие закону". В магазине утверждают, что хотят защитить покупателей, которые могут купить и получить книги уже после вступления закона в силу.

Ozon пометил потенциально опасную литературу как товары для взрослых и скрыл обложки.

Литрес заявил, что ждёт разъяснений, какие именно книги надо запретить. При этом если пользователь купил цифровую книгу, а она попала в запретные, она останется ему доступна в личном кабинете.

Издатели бумажных книг тоже заявили о намерении пересмотреть ассортимент и готовящиеся к публикации рукописи, чтобы не столкнуться со штрафами и другими санкциями. Штраф для юрлиц может составлять 4-10 млн рублей, возможно приостановление деятельности компании на срок до 90 суток.

На недостаточную чёткость формулировок в законе уже пожаловались все, кого он потенциально может коснуться. Тонкая грань должна где-то проходить между "упоминанием как явления" и "пропагандой". Разъяснений уже попросил Российский книжный союз, к которому обращались с запросами издатели. Совращение малолетних нашли у Достоевского, пропаганду самоубийств - в "Грозе" Островского, наркотики - у Булгакова, насилие - у Бунина и Шолохова. Автор законопроекта Александр Хинштейн уже успел заявить, что ни в одной из упомянутых Союзом книг ничего запретного нет, и даже "Лолита" Набокова не является пропагандой педофилии