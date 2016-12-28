Московский офис «Викимарта» тоже закрылся, причём даже раньше чебоксарского и новосибирского, о которых мы писали вчера. Фактически штаб-квартира ритейлера закрыла двери 16 декабря: арендодатель устал терпеть долги и здание опечатали. Об этом «Роем!» рассказали несколько сотрудников «Викимарта».

Один из сотрудников прояснил ситуацию в компании в деталях:

В начале декабря приехал Фалдин, взял тайм-аут в неделю. В течение этой недели многие начали увольняться. Начали вывозить товары со склада в Москве, долги на тот момент уже были и перед сотрудниками, и перед партнёрами. Многим не платили уже с начала ноября и до сих пор после увольнения не выплатили ни копейки.

Склад, он же офис, на данный момент опечатан. Сотрудники, которые не стали увольняться, на данный момент работают удаленно. По моим данным, товар который вывозили со склада сейчас на другом складе в Подмосковье.

Из сотрудников остались только финансы, бухгалтера, IT (техподдержка). Сидят до последнего в надежде, что когда-то заплатят. Многие сотрудники обращаются в разные госструктуры за помощью.

На данный момент нас просто бросили без денег перед Новым годом, и никакой информации нет. Как нам кажется, «Викимарт» признают банкротом, банкротство докажут, а [генеральный директор компании Андрей] Кленин с остатками «команды мечты» распродаст остатки того, что было у нас на складе и поделит.

Ещё все сотрудники брали технику из офиса в счёт ЗП. Это был ужас: огромные очереди, волнение, и каждый брал себе уже хоть какой-то ноутбук или телевизор, который был на балансе в офисе. В общем вот так, грустно.

Ах да, свой собственный товар «Викимарт» не продаёт, все собственные ПВЗ закрыты, все водители ушли. Доставлять заказы, а уж тем более принимать звонки некому. Насчёт маркетплейса сказать ничего не могу. Думаю, что товары с маркетплейса можно купить.