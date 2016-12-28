Яндекс.Новости отображают в «Новостях регионов» 80 субъектов РФ вместо 85, заметило информационное агентство Regnum (распространяющее новости России из редакций в разных регионах РФ). В неупомянутых субъектах Федерации проживает приблизительно 1,1 млн человек. С 26 декабря Яндекс.Новости тестируют новый алгоритм, введённый в связи с вступлением в силу 1 января 2017 года закона о новостных агрегаторах, объяснила пресс-служба «Яндекса». «Если партнёры Яндекс.Новостей не передают 15 и более сюжетов в день, то региональный выпуск не может быть сформирован».

26 декабря Яндекс.Новости «перепроверили» статус у существовавших партнёров, в исполнение закона о новостных агрегаторах. По его нормам Яндекс.Новости будут формировать картину дня исключительно из дословных цитат зарегистрированных в Роскомнадзоре СМИ. Яндекс.Новости заранее попросили партнёров подписать новое соглашение об информационном сотрудничестве и предоставить копии свидетельств о регистрации СМИ. Через ограничения Яндекс.Новостей и закона пока не пробились новости с Чукотки, из Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Тывы и Ненецкого АО.

Партнёры, существовавшие в прошлом, без заключения нового соглашения, могут рассчитывать исключительно на отображение в результатах поиска Яндекс.Новостей по релевантным запросам. Но в новостных сюжетах, региональных и тематических рубриках, в топ-5 российских новостей на главной странице «Яндекса», на главной странице Яндекс.Новостей они отображаться не будут. Незарегистрированные в Роскомнадзоре сайты-партнёры отображаться в перечисленных местах тоже не будут.