Россияне в 2016 году стали больше доверять информационным источникам в Интернете, чем новостям по ТВ, хотя и Интернет, и телевидение, значительно потеряли в популярности по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования Deloitte.

Если в 2015 году индекс доверия к новостным, аналитическим и официальным сайтам составлял 40%, то в 2016 — 35%. Доверие к телевидению упало с 29% до 28%, к радио осталось на том же уровне — 2%, к газетам — выросло с 2% до 3%, к журналам — с 0% до 1%.

Также согласно информации компании, в этом году россияне в среднем стали на 7 минут в день меньше смотреть телевизор и на 18 минут больше проводить в Интернете через мобильные устройства. Пользование интернетом с ноутбуков и стационарных компьютеров снизилось в среднем на 13 и 14 минут.

Согласно опросу Deloitte, 50% респондентов покупают печатные издания (30% из них — регулярно), около 25% отдают предпочтение бесплатным газетам и журналам. Примерно 10% подписаны на издания, 17% читают СМИ, которые покупают их родственники и друзья.

В исследовании также сообщается, что рост медиапотребления в 2016 году составил 6% и произошёл благодаря старшим возрастным группам и пользователям смартфонов и электронных книг.

Индекс доверия к рекламе остался отрицательным и составляет 7% (рассчитывается как разница между теми, кто доверяет и не доверяет рекламе). Индекс доверия к теле- и радиорекламе составил -16% и -17%. К рекламе в печатных изданиях и на наружных носителях россияне относятся уже положительно — 3% и 9%. Кроме того, респонденты отмечают низкий уровень полезности рекламы.